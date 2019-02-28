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Стоимость золота снижается после выступления главы ФРС
08:30 28.02.2019 |
Цена на золото в четверг утром снижается после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США в конгрессе, инвесторы также ожидают важную статистику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,35 доллара, или на 0,1%, до 1319,85 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель рос. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,02%, до 15,675 доллара за унцию.
Глава Федрезерва США Джером Пауэлл во вторник и среду выступал перед конгрессом США - перед банковским комитетом, а также перед комитетом по финансовым услугам. В своих выступлениях Пауэлл повторил, что ФРС считает оправданным "терпеливый" подход к повышению базовой ставки, что было воспринято как смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию. Пауэлл также вновь заявил, что ФРС работает над планом по завершению программы сокращения активов на балансе регулятора позднее в текущем году.
По итогам заседания 29-30 января регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. При этом Федрезерв отмечал, что, учитывая текущую экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. По данным CME Group, аналитики не прогнозируют повышение ставки в текущем году.
"Золото немного напоминает езду на велосипеде - нужно продолжать движение, чтобы сохранить равновесие; должна развиваться какая-то история, а на данный момент у нас ее нет", - приводит агентство Рейтер слова стратега по сырьевым товарам Macquarie Меттью Тёрнера (Matthew Turner).
В четверг вечером инвесторы ожидают важную статистику по США. Так, станет известен показатель роста ВВП США в четвертом квартале 2018 года. Аналитики ожидают, что индикатор, по первой оценке, составил 2,6% против 3,4% в третьем квартале. Значение роста ВВП оказывает влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Кроме того, этот индикатор учитывается ФРС при принятии решения по ставке.
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