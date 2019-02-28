Доллар дешевеет к мировым валютам 28 февраля на комментариях главы ФРС

Курс доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили ожидания более мягкой монетарной политики в США в этом году, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро против 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,93 иены за доллар со 110,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 96,1 пункта.

Участники торгов оценивают заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который два дня подряд выступал в конгрессе. Из его заявлений о "терпеливом" подходе к принятию решений по монетарной политике инвесторы сделали вывод, что регулятор сделает паузу в повышении базовой ставки. Это оказывает давление на курс доллара.

В то же время спрос на доллар в качестве более надежного актива поддерживают комментарии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, по словам которого пока слишком рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma) сказал агентству Рейтер, что есть некоторая неопределенность относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем, и на этом фоне наблюдается спрос на доллар в качестве более безопасного актива.