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Справочный курс гривни понижен на 2,83 коп. до 27,0067 грн
12:32 27.02.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,83 коп. до 27,0067 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 2,02 коп. до 26,9784 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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