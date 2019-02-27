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Кошельки «китов» пополнились за два месяца на 150 000 биткоинов
12:00 27.02.2019 |
Продолжающиеся на рынке криптовалют медвежьи настроения могут быть не только источником разочарования для инвесторов, но и хорошей возможностью пополнить свои портфели. Именно об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts, согласно которым балансы крупнейших адресов за последние два месяца увеличились более чем на 150 000 BTC (около $570 млн по текущему курсу), пишет Bitcoin.com.
Первые пять адресов в списке известны и являются холодными кошельками бирж Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, Huobi и Binance. В период с 17 декабря 2018 по 25 февраля 2019 года их совокупный баланс вырос на 2 879 BTC и достиг почти 574 000 BTC (около 2,17 млрд).
Последующие адреса в Топ-100 частично также принадлежат менее крупным биржам, однако в большинстве их владельцы неизвестны. За указанный период их балансы выросли на 151 405 BTC.
Как видно из таблицы, в настоящий момент 100 наиболее увесистых адресов, не считая помянутые пять холодных кошельков бирж, содержат 12,91% всех находящихся в обращении биткоинов.
Также стоит обратить внимание на третью группу кошельков (1709 адресов), располагающих от 1 000 BTC до 10 000 BTC. За эти два месяца их совокупные балансы снизились на 135 449 BTC, которые, скорее всего, и перешли к более крупным игрокам. Тем не менее они по-прежнему контролируют около 25% всех находящихся в обращении биткоинов.
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