25 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $38,8 млн до $207,3 млн

В понедельник, 25 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 38,8 млн долларов по сравнению с 22 февраля до 207,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 68 млн долларов по сравнению с 22 февраля до 248,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 1 коп. в понедельник опустился на 10 коп. до уровня 26,92 UAH/USD.