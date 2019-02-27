Золото 27 февраля продолжает дорожать на подешевевшем к мировым валютам долларе

Цена на золото слабо всё ещё растет в среду утром, сохраняя положительную динамику вторника на фоне ослабления доллара к мировым валютам до минимума с начала февраля накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35 доллара, или на 0,1%, до 1329,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась также на 0,1%, до 15,848 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который днем ранее потерял 0,4% и опустился до минимума с 5 февраля. Это произошло после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла повторил, что ФРС считает оправданным "терпеливый" подход к повышению базовой ставки, что было воспринято как смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию.

Кроме того, как сказал агентству Market Watch глава компании Granite Shares Уилл Ринд (Will Rhind), Пауэлл отметил риски для роста экономики США и мира в целом, включающие неопределенность вокруг Brexit и торговых отношений США и Китая. "Эти комментарии, возможно, способствовали увеличению интереса инвесторов к золоту в качестве более надежной инвестиции", - сказал эксперт.