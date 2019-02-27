Курс доллара коррекционно восстанавливается к евро и иене 27 февраля

Курс доллара в среду утром восстанавливается к основным мировым валютам после снижения днем ранее, произошедшего на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.04 EET курс евро к доллару снижался до 1,1378 доллара за евро против 1,1385 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 110,59 иены за доллар со 110,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,13%, до 96,13 пункта.

Рост курса доллара по отношению к мировым валютам в среду утром обусловлен коррекцией. По итогам предыдущих торгов американская валюта подешевела и к иене, и к евро, а индекс доллара потерял 0,4%. Это произошло после того, как Пауэлл повторил, что ФРС считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию. Смягчение денежной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Снижение курса доллара было немного неожиданным, поскольку в комментарии Пауэлла не было ничего нового. Однако рынок находился в таком состоянии, когда доллар был чувствителен к медвежьим факторам", - считает валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.