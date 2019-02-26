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Депозитные ставки для физлиц 26.02.19
17:02 26.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.02.19
|25.02.19
|26.02.19
|25.02.19
|26.02.19
|25.02.19
|3 месяца
|14.78
|14.78
|2.31
|2.31
|1.34
|1.34
|6 месяцев
|15.49
|15.49
|3.06
|3.06
|1.73
|1.73
|9 месяцев
|15.70
|15.70
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|15.88
|15.88
|3.75
|3.75
|2.41
|2.41
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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