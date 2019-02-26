Финансовые новости
- |
- 26.02.19
- |
- 13:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочныый курс гривни вырос на 2,02 коп. до 26,9784 грн
12:35 26.02.2019 |
Национальный банк повысил справочныый курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,02 коп. до 26,9784 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 1,88 коп. до 26,9986 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Приход к власти в Украине популистов в 2019 году может обвалить курс гривны
|Смертельный ЗРК: Что за «Тор» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
|Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочныый курс гривни вырос на 2,02 коп. до 26,9784 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 26.02.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.02.19
|Биржи АТР закрылись 26 февраля снижением индексов в рамках коррекции
|Курсы валют по карточным операциям на 26.02.19
|НБУ продал 25 февраля банкам депозитные сертификаты на 9,9 млрд гривен
Это интересно
|У пользователей Android-версии приложения Nike Adapt возникли трудности с подключением к кроссовкам
|Тесты Xiaomi Mi 9 подтвердили существенный рост времени автономной работы
|В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы
|В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»
|Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone
|Google запустил YouTubeKids в Украине