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Остатки средств на корсчетах банков 26.02.19
12:26 26.02.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 26 февраля - 26,990656 грн/$.
|Дата
|сумма, млн грн
|21 февраля
|52118.2
|22 февраля
|55326.7
|25 февраля
|55301.1
|26 февраля
|59389.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 26 февраля - 26,990656 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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