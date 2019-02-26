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22 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $48,2 млн до $246,1 млн
10:27 26.02.2019 |
В пятницу, 22 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 48,2 млн долларов по сравнению с 21 февраля до 246,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 25 млн долларов по сравнению с 21 февраля до 316,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 3 коп. в пятницу опустился на 1 коп. до уровня 27,02 UAH/USD.
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