Цена на золото 26 февраля вернулась к росту на ослаблении доллара

Цена на золото растет во вторник утром, реагируя на снижение курса доллара к большинству мировых валют в течение нескольких торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,15 доллара, или на 0,16%, до 1331,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,27%, до 15,87 доллара за унцию.

Поддержку стоимости металла оказывает курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) во вторник снижается на 0,04%, до 96,37 пункта. В то же время это уже третья подряд торговая сессия, когда индекс доллара снижается. За это время он уже потерял 0,4%.

Кроме того, золото во вторник восстанавливает свои позиции после снижения днем ранее на 0,3%, произошедшего на фоне сокращения спроса на более надежные активы в свете надежд на скорое решение торгового конфликта США и Китая. Исполнительный вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright), слова которого приводит агентство MarketWatch, считает, что текущая ситуация с перспективами торгового соглашения США и КНР оказала давление на стоимость золота, но "это не решающий фактор, учитывая спрос со стороны Китая на физический металл".