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Фунт стерлингов к доллару 26 февраля торгуется у максимума с конца января на новостях о Brexit
07:59 26.02.2019 |
Курс фунта стерлингов продолжает расти к доллару во вторник утром, торгуясь в районе максимальных отметок с конца января, на фоне новостей о возможном переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с конца марта на более поздний срок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET курс фунта к доллару рос до 1,313 доллара с 1,3095 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов вторника показатель достигал 1,315 доллара, что является максимальной отметкой с 31 января.
Курс евро к доллару оставался на уровня предыдущего закрытия в 1,1358 доллара, курс доллара к иене снижался до 110,81 иены за доллар со 111,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 96,38 пункта.
Участники торгов отыгрывают появившиеся в понедельник новости вокруг запланированного на 29 марта отделения Великобритании от Евросоюза (Brexit). Ситуация сложилась таким образом, что британский парламент отказывается утверждать текст предлагаемого правительством соглашения, повышая риск выхода из ЕС без "сделки". В понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в сложившейся ситуации считает рациональным перенести дату отделения Великобритании от Евросоюза на более поздний срок.
Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что уже давно стало понятно, что будет трудно уложиться в срок до 29 марта. При этом в понедельник британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания и страны ЕС настроены на осуществление Brexit без задержек.
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