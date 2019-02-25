Финансовые новости
- |
- 26.02.19
- |
- 01:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 25.02.19
18:10 25.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.02.19
|25.02.19
|22.02.19
|25.02.19
|22.02.19
|25.02.19
|3 месяца
|14.78
|14.78
|2.31
|2.31
|1.32
|1.34
|6 месяцев
|15.49
|15.49
|3.06
|3.06
|1.73
|1.73
|9 месяцев
|15.70
|15.70
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|15.88
|15.88
|3.75
|3.75
|2.43
|2.41
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском
|Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018
|Портников – Зеленскому: Прокурором или главой СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам
|Минюст зарегистрировал Антикоррупционный суд как юрлицо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
|НБУ по просьбе банков отсрочил старт введения номера банковского счета IBAN
|Индекс ПФТС 25 февраля продолжил снижение
|Депозитные ставки для физлиц 25.02.19
|Страховщики Украины в 2018г увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20%, количество договоров - на 4,21%
|НБУ купил на межбанке $52 млн 18-22 февраля
Это интересно
|В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы
|В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»
|Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone
|Google запустил YouTubeKids в Украине
|Топ-10 самых богатых питомцев в мире
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально