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НБУ купил на межбанке $52 млн 18-22 февраля
17:25 25.02.2019 |
Национальный банк в период с 18 по 22 февраля купил на межбанке 52 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 45 млн долларов путем использования механизма Matching, а 7 млн долларов - по единому курсу.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 459,9 млн долларов, а продал 57,33 млн долларов.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 267,5 млн долларов, продал - 30 млн долларов.
27,33 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 192,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
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