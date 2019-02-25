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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.02.19
11:53 25.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 21.02
|759380.86
|337106.71
|375419.43
|25767.74
|7248.71
|13838.27
|на 22.02
|754415.00
|337106.71
|370724.17
|25595.24
|7523.89
|13465.00
|на 25.02
|754437.49
|337106.71
|370919.36
|25409.57
|7536.31
|13465.55
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 25 февраля – 27,017312 грн/$
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