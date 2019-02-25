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21 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $0,8 млн до $294,3 млн
10:15 25.02.2019 |
В четверг, 21 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 0,8 млн долларов по сравнению с 20 февраля до 294,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 2,8 млн долларов по сравнению с 20 февраля до 341,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 10 коп. в четверг опустился на 3 коп. до уровня 27,03 UAH/USD.
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