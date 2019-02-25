Золото слабо дорожает 25 февраля на незначительном ослаблении доллара

Цена на золото демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром, реагируя на незначительное снижение курса доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.14 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1332,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,05%, до 15,92 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 96,48 пункта.

Рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что курс доллара находится под давлением новостей по торговым отношениям США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов ввиду существенного прогресса в переговорах с Пекином.