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Депозитные ставки для физлиц 22.02.19
21:54 22.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.02.19
|21.02.19
|22.02.19
|21.02.19
|22.02.19
|21.02.19
|3 месяца
|14.78
|14.72
|2.31
|2.31
|1.32
|1.32
|6 месяцев
|15.49
|15.49
|3.06
|3.06
|1.73
|1.73
|9 месяцев
|15.70
|15.70
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|15.88
|15.86
|3.75
|3.75
|2.43
|2.43
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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