Исследование: большинство криптофондов завершило 2018 год с убытками

Согласно отчету Vision Hill Advisors, четвертый квартал прошлого года выдался наихудшим для криптовалютных фондов.

Медианная величина убытков фондов в IV квартале составила 18,8%, в III - 9,2%, во II - 4.3%. Тем не менее медианная величина доходности криптофондов оказалась на 25% выше, чем у биткоина. Также доходность фондов в последнем квартале прошлого года превысила на 27% показатель индекса Bitwise 10 Large Cap, состоящего из наиболее капитализированных криптовалют:

Состав индекса Bitwise 10 Large Cap

«По итогам IV квартала активные управляющие превзошли пассивных держателей биткоина и наиболее капитализированных цифровых активов. Мы считаем, это позитивные выводы для всех активных управляющих индустрии, которые могут помочь дальнейшему продвижению нового класса активов среди институциональных инвесторов, а также способствовать разработке более эффективных стратегий», - отметил партнер Vision Hill Advisors Дэн Цуллер.

Доходность криптофондов по сравнению с биткоином и Bitwise 10

Однако некоторым компаниям удалось выйти в небольшую прибыль. Например, фонды, использующие количественные методы инвестирования, в четвертом квартале превзошли показатели доходности биткоина на 40%. Медианная их доходность составила 2,9%. Кроме того, убытки количественных фондов ни в одном из кварталов не превышали 3.1%.

Общий объем средств под управлением криптофондов в четвертом квартале составлял около $4.5 млрд. Это на четверть меньше, чем во втором квартале 2018 года.