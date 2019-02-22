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В 2018 доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 5,8 п.п. до 45,1%
11:46 22.02.2019 |
В 2018 году доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5,8 п.п. до 45,1% по сравнению с 2017 годом (39,3%).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Этот положительный тренд связан со стабильным повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.
Общее количество операций с использованием платежных карт за 2018 год составило 3,1 млрд штук, а их объем - 1 трлн 297 млрд грн.
В соответствии с распределением безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 2018 наибольшее количество таких операций приходилась на расчеты в торговой сети - 51,2%.
В то же время по объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов.
По сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд гривен до 465 млрд гривен (доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций).
Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 в. п. с 31,9% до 29,3%.
НБУ изучает такие изменения в структуре безналичных операций и их возможное влияние на конъюнктуру платежного рынка, продолжая расширять показатели статистической отчетности по платежным картам.
За 2018 год сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279,0 тыс. шт.
Также на протяжении всего прошлого года выросло число бесконтактных платежных торговых терминалов.
Этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов как Apple Pay и Google Pay, которые начали свою работу в Украине.
На данный момент 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 - 70,2%).
Кроме того, большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС.
Сервисы токенизации позволяют использовать реквизиты платежных карточек (в том числе исключительно с магнитной полосой) для бесконтактных расчетов по этой технологии.
В то же время каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной - 4,0 млн шт. это на 44,3% больше по сравнению с началом 2018.
Как сообщали Українські Новини, на начало 2019 года в Украине работало 73 банка - участника карточных платежных систем.
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