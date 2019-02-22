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20 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $30,3 млн до $295,1 млн
09:56 22.02.2019 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 8,5 млн долларов по сравнению с 19 февраля до 338,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 2 коп. в среду опустился на 10 коп. до уровня 27,06 UAH/USD.
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