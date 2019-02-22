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Золото слабо дешевеет 23 февраля на незначительном укреплении доллара
08:32 22.02.2019 |
Цена на золото демонстрирует слабую негативную динамику в пятницу утром, реагируя на незначительное укрепление курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,55 доллара, или на 0,04%, до 1327,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,07%, до 15,79 доллара за унцию.
Некоторое давление на стоимость золота оказывает курс доллара к мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 96,64 пункта.
Кроме того, аналитики считают, что на рынке золота с четверга продолжается коррекция после того, как стоимость драгметалла росла с конца прошлой недели и достигла максимальной отметки с апреля 2018 года. Особенно сильно золото подскочило в стоимости по итогам торгов среды после публикации протокола январского заседания ФРС, в котором регулятор отметил, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным. Это усилило ожидания паузы в процессе ужесточения монетарной политики регулятора, в результате чего курс доллара оказался под давлением, а цена на золото получила поддержку.
"Динамика стоимости золота обусловлена коррекцией после продолжительного ралли", - приводит агентство Market Watch мнение управляющего партнера брокерской компании Altavest Майкла Армбрустера (Michael Armbruster).
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