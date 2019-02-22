Курс доллара стабилизируется к евро и иене 22 февраля после снижения днем ранее

Курс доллара незначительно изменятся к евро и иене в пятницу утром, стабилизируясь после снижения днем ранее на фоне слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,1334 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 110,78 иены за доллар со 110,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,64 пункта.

В пятницу курс доллара пытается восстановить свои позиции к евро и иене после того, как в четверг американская валюта оказалась под давлением слабой внутренней статистики. Так, по официальным данным, объем новых заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) в США в декабре снизился на 0,7% к ноябрю. Аналитики ожидали роста показателя.

Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в январе сократилось на 1,2% по сравнению с показателем декабря - до 4,94 миллиона. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.

"Валютный рынок становится менее восприимчивым к политическим событиям, вроде торговых переговоров США и Китая или Brexit. Он возвращается к фундаментальным показателям, в частности, особенно важным для доллара", - сказал агентству Рейтер главный менеджер аналитической компании Gaitame.com Research Такуйя Канда (Takuya Kanda). Эксперт полагает, что динамику доллара на следующей неделе будут определять в основном статистические данные, в частности, по рынку труда США.