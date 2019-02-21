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Депозитные ставки для физлиц 21.02.19
16:57 21.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.02.19
|21.02.19
|20.02.19
|21.02.19
|20.02.19
|21.02.19
|3 месяца
|14.72
|14.72
|2.31
|2.31
|1.32
|1.32
|6 месяцев
|15.49
|15.49
|3.06
|3.06
|1.73
|1.73
|9 месяцев
|15.70
|15.70
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|15.86
|15.86
|3.75
|3.75
|2.43
|2.43
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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