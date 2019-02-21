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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.19
12:33 21.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 21 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 18.02
|760994.94
|338606.71
|375868.10
|25820.93
|7167.60
|13531.60
|на 19.02
|760802.75
|338606.71
|375853.31
|25651.08
|7159.28
|13532.37
|на 20.02
|760685.71
|338606.71
|375436.24
|25697.82
|7157.72
|13787.23
|на 21.02
|759380.86
|337106.71
|375419.43
|25767.74
|7248.71
|13838.27
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 21 февраля – 27,087563 грн/$
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