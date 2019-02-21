19 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $153 млн до $264,8 млн

Во вторник, 19 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 153 млн долларов по сравнению с 18 февраля до 264,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 171,4 млн долларов по сравнению с 18 февраля до 330,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 6 коп. во вторник опустился на 2 коп. до уровня 27,16 UAH/USD.