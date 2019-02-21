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Курс доллара 21 февраля слабо изменяется к мировым валютам после протокола заседания ФРС США
07:57 21.02.2019 |
Курс доллара незначительно снижается по отношению к евро и иене в четверг утром после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET курс евро к доллару поднимался до 1,135 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1335 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 110,78 иены за доллар со 110,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 96,47 пункта.
Участники торгов обратили внимание на данные протокола январского заседания регулятора ФРС США, опубликованного вечером в среду. Согласно документу, члены регулятора согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков. ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.
Члены комитета по открытым рынкам ФРС также выразили обеспокоенность в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительного снижения интереса к рисковым активам у инвесторов. При этом, по мнению регулятора, данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда и устойчивом росте реального ВВП США в четвертом квартале 2018 года.
"В целом протокол заседания совпал с тем, о чем Федрезерв заявил в январе", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).
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