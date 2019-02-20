Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 21:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.02.19
12:55 20.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 20 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 18.02
|760994.94
|338606.71
|375868.10
|25820.93
|7167.60
|13531.60
|на 19.02
|760802.75
|338606.71
|375853.31
|25651.08
|7159.28
|13532.37
|на 20.02
|760685.71
|338606.71
|375436.24
|25697.82
|7157.72
|13787.23
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 20 февраля – 27,173251 грн/$
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга
|«Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?
|«Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року
|3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду
|Депозитные ставки для физлиц 20.02.19
|В скандал об отмывании денег Danske Bank оказался вовлечен шведский Swedbank
|Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро
|НКЦБФР предупредила покупателей жилья о финансовых рисках
|Курс доллара 20 февраля стабилен к евро и растет к иене в ожидании протокола заседания Федрезерва
Это интересно
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
|Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
|Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками