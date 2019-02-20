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Cправочный курс гривни вырос на 8,11 коп. до 27,0933 грн
12:37 20.02.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 8,11 коп. до 27,0933 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни, на 1,50 коп. до 27,1744 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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