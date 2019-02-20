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Курсы валют по карточным операциям на 20.02.19
11:31 20.02.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 20 февраля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.9500
|27.3224
|30.3500
|30.8642
|3.9000
|4.1500
|ОТП Банк
|27.0500
|27.2000
|30.6500
|30.8000
|Укрсоцбанк
|26.9500
|27.1500
|30.4000
|30.8500
|Ощадбанк
|26.9500
|27.3500
|30.0000
|31.0000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.0000
|27.2500
|30.3500
|30.8000
|Укрэксимбанк
|26.8000
|27.2600
|30.4000
|31.0400
|Райффайзен Банк Аваль
|26.9542
|27.3500
|30.4878
|30.9500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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