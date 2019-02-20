18 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,3 млн до $111,8 млн

В понедельник, 18 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 77,3 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 111,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 76,9 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 159 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 1 коп. в понедельник опустился на 6 коп. до уровня 27,18 UAH/USD.