Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 21:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
18 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,3 млн до $111,8 млн
10:59 20.02.2019 |
В понедельник, 18 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 77,3 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 111,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 76,9 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 159 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 1 коп. в понедельник опустился на 6 коп. до уровня 27,18 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга
|«Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?
|«Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року
|3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду
|Депозитные ставки для физлиц 20.02.19
|В скандал об отмывании денег Danske Bank оказался вовлечен шведский Swedbank
|Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро
|НКЦБФР предупредила покупателей жилья о финансовых рисках
|Курс доллара 20 февраля стабилен к евро и растет к иене в ожидании протокола заседания Федрезерва
Это интересно
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
|Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
|Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками