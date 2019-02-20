Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.02.19
12:24 19.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 19 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 15.02
|760578.64
|338606.71
|375772.41
|25524.21
|7146.71
|13528.60
|на 18.02
|760994.94
|338606.71
|375868.10
|25820.93
|7167.60
|13531.60
|на 19.02
|760802.75
|338606.71
|375853.31
|25651.08
|7159.28
|13532.37
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 19 февраля – 27,185914 грн/$
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|После нескольких дней вялой торговли, валютный межбанк ожил
|Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн
|Индекс ПФТС 19 февраля еще несколько снизился
|Депозитные ставки для физлиц 19.02.19
|Курс доллара 19 февраля восстанавливается к евро в ожидании протокола январского заседания ФРС
|Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в 2018г собрали 9,7 млрд грн платежей, выплатили 4,3 млрд грн
Это интересно
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире