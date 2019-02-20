15 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $16,9 млн до $189,1 млн

В пятницу, 15 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 16,9 млн долларов по сравнению с 14 февраля до 189,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5,1 млн долларов по сравнению с 14 февраля до 235,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 14 коп. в пятницу опустился на 1 коп. до уровня 27,24 UAH/USD.



