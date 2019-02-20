Курс доллара 19 февраля восстанавливается к евро в ожидании протокола январского заседания ФРС

Курс доллара поднимается во вторник к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс евро к доллару опустился к 15:16 EET до $1,1291 по сравнению с $1,1311 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 110,77 иены по сравнению с 110,62 иены накануне.

Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.

Курс евро относительно иены составляет 125,07 иены против 125,12 иены в понедельник.

Иена умеренно снижается к евро и доллару на заявлениях главы Банка Японии Харухико Куроды, что центробанку придется рассмотреть вопрос дополнительного стимулирования в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем.

Среди мер, которые может предпринять японский ЦБ - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.

Между тем основное внимание трейдеров направлено на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января, который будет обнародован в среду в 21:00 EET.

Эксперты рассчитывают, что протокол позволит им понять, насколько уверены представители американского Центробанка в своем решении "проявить терпение" в плане дельнейшего повышения ставок, пишет Bloomberg.

В январе 2019 года FOMC оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне, а из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок. В ходе пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что Центробанк, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

Кроме того, инвесторы ожидают выступлений председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер во вторник и ее коллеги из Атланты Рафаэля Бостика в среду.

Стоимость фунта относительно американской валюты увеличилась к 16:20 мск до $1,2954 с $1,2924 в понедельник.