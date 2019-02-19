Иена активно снижается 18 февраля на уменьшении спроса на защитные активы, доллар дешевеет к евро

Курс доллара США снижается в паре с евро, а иена дешевеет ко всем основным мировым валютам на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Пара евро/доллар в понедельник торгуется на уровне $1,1323 по сравнению с $1,1296 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены поднялся до 110,56 иены по сравнению 110,47 иены по итогам торгов в пятницу. Курс евро к иене увеличилась до 125,18 иены против 124,79 иены.

Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов.

Фунт стерлингов подорожал до $1,2922 по сравнению с $1,2889 в пятницу.

Президент США Дональд Трамп сообщил в микроблоге в Twitter в минувшую субботу о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с Китаем. В воскресенье он планировал провести "важные заседания" с командой, представляющей США на переговорах с КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.

Такие оптимистичные заявления сокращают спрос на защитные активы, к которым относится японская иена.

Отмечается, что в понедельник активность торгов на валютном рынке будет ниже, чем обычно, из-за празднования в США Дня президентов.