Мнение: цифровая валюта от JPMorgan уничтожит Ripple

Стейблкоин JPM Coin от финансового холдинга JPMorgan способен уничтожить компанию Ripple, которая специализируется на трансграничных платежах, уверен редактор BloombergTV Джо Вайзенталь.

«Если фреймворк блокчейн/коин окажется хорошим для банков, занимающихся денежными переводами, то JPM Coin полностью уничтожит Ripple»

С Вайзенталем согласен криптотрейдер WhalePanda. По его словам, если хорошенько прислушаться, то можно услышать «как кричат в агонии держатели монет Ripple».

При этом WhalePanda назвал JPM Coin «бесполезным шиткоином».

Новая инициатива от JPMorgan нашла отклик и среди других известных представителей криптосообщества. Так, «самопровозглашенный Сатоши Накамото» Крейг Райт написал, что он обладает патентом, якобы способным ограничить право выпуска JPM Coin.

Глава Ripple Брэд Гарлингхаус также отреагировал на планы JPMorgan. Он считает, что в эмитируемых банками криптовалютах нет никакого смысла.

Он написал, что если банки захотят заключать друг с другом сделки, то им придется обменивать свои уникальные цифровые валюты на фиат. Такой подход - полная чушь, уверен Гарлингхаус.

Отметим, что планы по выпуску собственных цифровых активов есть и у более мелких финучреждений. Так, представители нью-йоркского банка Signature заявили, что уже несколько месяцев используют решения на базе Ethereum от платформы Signet, которая позволяет моментально переводить привязанные к доллару стейблкоины. Систему использует более 100 человек, на счетах каждого из которых в среднем по $250 тысяч.

Напомним, ранее глава JPMorgan Chase Джейми Даймон неоднократно жестко критиковал биткоин. Однако вскоре стало известно, что финансовый холдинг создает собственную стратегию в области криптовалют.