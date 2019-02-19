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Справочный курс гривни вырос на 6,13 коп. до 27,1894 грн
12:43 18.02.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 6,13 коп. до 27,1894 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 11,47 коп. до 27,2507 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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