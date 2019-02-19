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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.02.19
12:27 18.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 18 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 12.02
|758886.56
|340723.89
|373384.67
|24523.28
|6833.18
|13421.55
|на 13.02
|758622.29
|340723.89
|373345.95
|24298.75
|6833.27
|13420.43
|на 14.02
|759222.10
|338606.71
|374926.76
|25219.98
|6942.27
|13526.38
|на 15.02
|760578.64
|338606.71
|375772.41
|25524.21
|7146.71
|13528.60
|на 18.02
|760994.94
|338606.71
|375868.10
|25820.93
|7167.60
|13531.60
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 18 февраля – 27,247894 грн/$
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