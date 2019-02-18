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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 18.02.19

12:23 18.02.2019 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Датасумма, млн грн
13 февраля 56656.5
14 февраля 55684.9
15 февраля 57963.7
18 февраля 56912.6

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ на 18 февраля – 27,247894 грн/$
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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