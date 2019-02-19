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14 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $52 млн до $206 млн
10:14 18.02.2019 |
В четверг, 14 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 52 млн долларов по сравнению с 13 февраля до 206 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 53,5 млн долларов по сравнению с 13 февраля до 241 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 3 коп. в четверг вырос на 14 коп. до уровня 27,25 UAH/USD.
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