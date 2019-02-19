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Золото 18 февраля растет в цене на удешевлении доллара благодаря ослаблению торговых рисков
09:04 18.02.2019 |
Золото дорожает в понедельник утром на фоне ослабления доллара, вызванного снижением глобальных торговых рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,45 доллара, или на 0,34%, до 1326,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,25% - до 15,783 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,8 пункта. Ослабление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
"Снижение рисков вокруг торговых переговоров определенно оказало поддержку рынкам", - сказал агентству Рейтер аналитик ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes). Эксперт отметил, что прогресс в переговорах Китая и США снизил спрос на доллар, что, в свою очередь, поддержало золото.
В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую делегацию возглавили министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".
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