Доллар 18 февраля дешевеет к евро на снижении спроса на надежные активы

Курс доллара снижается по отношению к евро в понедельник утром на фоне уменьшения спроса на более надежные активы после двухдневных торговых переговоров США и КНР в Пекине на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 EET курс евро к доллару рос до 1,1313 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1293 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 110,56 иены за доллар со 110,48 иены, Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом уменьшался на 0,12%, до 96,79 пункта.

В понедельник инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, и в частности, евро, на фоне укрепления оптимизма относительно перспектив разрешения торгового конфликта между США и КНР.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Как сообщил по их завершении Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы". При этом стороны планируют продолжить диалог на текущей неделе в Вашингтоне.

При этом президент США Дональд Трамп повторил сделанное до переговоров заявление о том, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.

В то же время аналитики отмечают, что динамика валютных курсов на текущей неделе будет зависеть от поступающих торговых новостей. "Торговая тема находится в центре внимания рынков. С перемещением переговоров из Пекина в Вашингтон может быть больше новостей. Я ожидаю, что курс евро к доллару будет под давлением на этой неделе, в то время как курс доллара к иене также может упасть, если будет отказ от риска, основанный на негативном потоке новостей по торговле", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).