За четвертый квартал 2018 года чистые гривневые кредиты физическим лицам в гривне выросли на 6,7%, а за год - на 34,1%, сообщает пресс-служба Национального банка.

Самые высокие темпы роста зафиксированы в частных (+ 54,2% г/г) и государственных банках (+ 49% г/г), отметил регулятор.

По данным НБУ, за последний квартал 2018 года, чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 2%, а в годовом выражении - на 8,1%. Самые высокие темпы кредитования зафиксировали в ПриватБанке и частных банках: 69,9% и 17,6% г/г соответственно.

"Еще ощутимее продолжают расти гривневые кредиты заемщикам, которые не имели дефолтов: на 25,8% за 2018 год", - отметили в Нацбанке.

Портфель валютных займов бизнеса вырос на 6% за четвертый квартал и на 2,6% в годовом выражении. Ключевые заемщики в валюте - предприятия альтернативной энергетики, торговли и аграрные компании-экспортеры.

По прогнозам НБУ, в 2019 году розничное кредитование в Украине вырастет более чем на 30%. При этом увеличение корпоративного портфеля может ускориться, поскольку НБУ видит потенциал для перехода к более мягкой монетарной политики в течение года.

По данным Нацбанка, за четвертый квартал прошлого года, доля неработающих кредитов (NPL) в банках сократилась на 1,7 п.п. до 52,8%. "Однако в банках с государственным и русским капиталом уменьшения объема неработающих кредитов нет, на них совокупно приходится 83% общего объема NPL", - признали в НБУ.

Покрытие NPL резервами составляет 95,5%, что по мнению регулятора является приемлемым уровнем в соответствии с международными стандартами.

В НБУ напомнили, что с начала 2019-го применяется правило амортизации по кредитам, не обслуживаемых более двух лет. Ожидается, что полная амортизация залога за неработающими кредитами в течение следующих двух лет приведет к полному покрытию резервами неработающих кредитов.