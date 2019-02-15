В CFTC не разделяют позицию SEC по биткоин-ETF

Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Брайан Куинтенц выступил против решения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) не одобрять биткоин-ETF. В частности, 12 февраля во время заседания в Центре политики в Вашингтоне он подверг критике запретительную позицию регулятора.

Квинтенц подчеркнул, что потенциальное манипулирование ценами не должно быть препятствием для одобрения биткоин-ETF. Комиссар CFTC высказал мнение, что «юрисдикция CFTC по [биткойн-фьючерсным] контрактам также требует, чтобы они не были подвержены манипуляциям».

Тем самым он подчеркнул, что манипулировать можно любыми продуктами, однако функция регуляторов состоит в том, чтобы предлагать механизмы, препятствующие манипуляциям.

Комиссар Хейстер Пирс, получившая прозвище "криптомама", также участвовала в обсуждении подхода Комиссии к рассмотрению предлагаемых продуктов на основе криптовалют:

«В SEC до сих пор не хотели подписывать биткоин-ETF. Меня беспокоит такой подход, основанный на том, что биткоин недостаточно отрегулирован. Существует много рынков, которые не регулируются Комиссией, тем не менее, мы строим продукты на их основе».

Несогласие Пирс с отрицательным решением SEC в отношении заявки на ETF от Уинклвоссов вытекает из убеждения, что агентство перешагнуло «грань дозволенного». По словам Комиссара, SEC сосредоточилась на характеристиках спотового рынка биткоина, а не производных, о которых говорили заявители.



