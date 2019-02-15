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Остатки средств на корсчетах банков 15.02.19
12:24 15.02.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|12 февраля
|57112.1
|13 февраля
|56656.5
|14 февраля
|55684.9
|14 февраля
|57963.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 февраля– 27,159961 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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