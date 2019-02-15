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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,846 млрд грн
12:21 15.02.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 15 февраля увеличился на 0,846 млрд грн (на 0,23%) – до 375,772 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,357 млрд грн – до 760,579 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,304 млрд грн, физлиц – на 0,204 млрд грн, портфель нерезидентов изменился незначительно
Депозитные ставки в банках Украины.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 12.02
|758886.56
|340723.89
|373384.67
|24523.28
|6833.18
|13421.55
|на 13.02
|758622.29
|340723.89
|373345.95
|24298.75
|6833.27
|13420.43
|на 14.02
|759222.10
|338606.71
|374926.76
|25219.98
|6942.27
|13526.38
|на 15.02
|760578.64
|338606.71
|375772.41
|25524.21
|7146.71
|13528.60
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 15 февраля– 27,159961 грн/$1.
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