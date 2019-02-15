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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Курсы валют по карточным операциям на 15.02.19
11:56 15.02.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 15 февраля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.0500
|27.3973
|30.4000
|30.9598
|3.8500
|4.1000
|ОТП Банк
|27.1500
|27.3000
|30.8000
|30.9500
|Укрсоцбанк
|27.1500
|27.3500
|30.5000
|30.9500
|Ощадбанк
|27.0500
|27.5500
|30.1000
|31.1000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.1000
|27.3500
|30.4000
|30.8500
|Укрэксимбанк
|26.9500
|27.3000
|30.3600
|30.9200
|Райффайзен Банк Аваль
|26.9542
|27.4000
|30.4878
|31.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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