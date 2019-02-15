Финансовые новости
- |
- 15.02.19
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
13 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $43 млн до $258 млн
10:09 15.02.2019 |
В среду, 13 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 43 млн долларов по сравнению с 12 февраля до 258 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 57,7 млн долларов по сравнению с 12 февраля до 294,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 3 коп. в среду также вырос на 3 коп. до уровня 27,11 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|44 кандидата в президенты. Все, что нужно о них знать
|Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату
|Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка и против России по экспроприации активов банка в Крыму
|САП и НАБУ не намерены открывать производство против Тимошенко - источник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Зеленая карта» подешевела на 5%
|НБУ прогнозирует рост прибыльности банков в 2019 году
|По прогнозам НБУ, в 2019 году розничное кредитование в Украине вырастет более чем на 30%
|Депозитные ставки для физлиц 15.02.19
|В CFTC не разделяют позицию SEC по биткоин-ETF
|Доллар США растет к евро и стабилен к иене 15 февраля, волатильность фунта сохраняется
|Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка и против России по экспроприации активов банка в Крыму
Это интересно
|ЕС согласовал реформу авторского права в интернете
|Крупные отели и авиакомпании шпионят за пользователями через свои приложения
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура