Золото умеренно растет в цене 15 февраля на ослаблении доллара

Цена на золото в пятницу утром слегка растёт после ослабления доллара на макростатистике из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,95 доллара, или на 0,15%, до 1315,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,12% - до 15,547 доллара за унцию.

В четверг вечером стало известно о значительном снижении розничных продаж в США. Показатель в месячном выражении сократился в декабре на 1,2%, согласно данным американского министерства торговли. Это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.

Это оказало давление на доллар, что, в свою очередь, поддержало котировки металла, так как более слабый доллар делает золото дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Инвесторы продолжают следить и за ситуацией в мире: за торговым конфликтом США и Китая, выходом Великобритании из ЕС (Brexit).

"Сейчас мы находимся в очень узком диапазоне. Люди ожидают более крупных событий, которые бы могли придать рынку движение", - приводит агентство Рейтер слова главы подразделения в Токио ICBC Standard Bank Юйчи Икемидзу (Yuichi Ikemizu).